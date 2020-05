Coronavirus | Sileri | “Nella Fase 2 tamponi e test sierologici andranno insieme Già

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Piano nazionalenon significaper 60 milioni di italiani, ma monitoraggio per rintracciare coloro che presentano sintomi e possono innescare nuovi focolai”. E’ quanto ha detto ad Agorà il viceministro della Salute,Pierpaolo. “E’ evidente – ha continuato – che c’è disomogeneità a livello nazionale e regionale sulla presenza dei. Si stanno colmando le lacune. E’ un altro dei motivi per i quali è necessario che ci sia una regionalizzazione degli spostamenti”. “Sono stati consegnati a oggi oltre 3,6 milioni – ha aggiunto il viceministro – ed è previsto un ulteriore incremento. Sono aumentati il numero delle consegne e iche vengono fatti. E’ necessario rendere omogenea la consegna deima anche far sì che vi siano i ...