Coronavirus, Salgado: «Gi indios dell’Amazzonia a rischio genocidio» (Di mercoledì 6 maggio 2020) «Chiediamo al presidente della Repubblica, il Sig. Jair Bolsonaro, e ai dirigenti del Congresso e della Magistratura di adottare misure immediate per proteggere le popolazioni indigene del Paese da questo devastante virus». Inizia così il video appello diffuso dal fotografo brasiliano Sebastião Salgado insieme a sua moglie Lélia Wanick Salgado e lanciato con una petizione che in pochi giorni ha raccolto oltre ventimila firme. Tra cui quelle di numerosi artisti: Ai Weiwei, Norman Foster, Meryl Streep, Oprah Winfrey e Pedro Almodovar. Ma anche Brad Pitt, Richard Gere, Paul McCartney, Madonna e Chico Buarque. https://vimeo.com/414443552 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 maggio 2020) «Chiediamo al presidente della Repubblica, il Sig. Jair Bolsonaro, e ai dirigenti del Congresso e della Magistratura di adottare misure immediate per proteggere le popolazioni indigene del Paese da questo devastante virus». Inizia così il video appello diffuso dal fotografo brasiliano Sebastião Salgado insieme a sua moglie Lélia Wanick Salgado e lanciato con una petizione che in pochi giorni ha raccolto oltre ventimila firme. Tra cui quelle di numerosi artisti: Ai Weiwei, Norman Foster, Meryl Streep, Oprah Winfrey e Pedro Almodovar. Ma anche Brad Pitt, Richard Gere, Paul McCartney, Madonna e Chico Buarque. https://vimeo.com/414443552

