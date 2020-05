Coronavirus, recessione per l’Europa: PIL giù del 7,4% nel 2020 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il PIL in Europa è calato del 7,4%. Il Coronavirus ha portato una recessione senza eguali. E Gentiloni avverte sulla ripresa graduale dell’Italia Una situazione senza precedenti, che definire disastrosa è davvero superfluo. I dati arrivati alla Commissione UE parlano chiaro: con la crisi del Coronavirus l’Unione Europea è entrata nella recessione più dura della sua storia. Per l’Eurozona il calo nel 2020 sarà del 7,7% e per l’intera Unione del 7,4% del PIL. Nel 2020 sarà la Grecia, tra i Paesi UE, a registrare il maggiore crollo del Prodotto interno lordo con una flessione del 9,7%, seguita dall’Italia, con un calo del -9,5%. La stima per l’Italia è perfino peggiore di quella effettuata nel DEF. Il Documento di economia e finanza calcolava anche un debito in volo fino al 155% ... Leggi su zon L’Italia colpita per prima e con più forza dal Coronavirus - ma anche la Germania subirà la recessione più grave dal Dopoguerra. Gentiloni : “Ripresa dalla seconda metà del 2020”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Gentiloni : “L’Europa vivrà la peggiore recessione della sua storia”

Il coronavirus porta l'Ue nella recessione più profonda della sua storia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il PIL in Europa è calato del 7,4%. Ilha portato unasenza eguali. E Gentiloni avverte sulla ripresa graduale dell’Italia Una situazione senza precedenti, che definire disastrosa è davvero superfluo. I dati arrivati alla Commissione UE parlano chiaro: con la crisi dell’Unione Europea è entrata nellapiù dura della sua storia. Per l’Eurozona il calo nelsarà del 7,7% e per l’intera Unione del 7,4% del PIL. Nelsarà la Grecia, tra i Paesi UE, a registrare il maggiore crollo del Prodotto interno lordo con una flessione del 9,7%, seguita dall’Italia, con un calo del -9,5%. La stima per l’Italia è perfino peggiore di quella effettuata nel DEF. Il Documento di economia e finanza calcolava anche un debito in volo fino al 155% ...

SkyTG24 : Coronavirus, la Commissione Ue: 'Profonda recessione in Italia, nel 2020 Pil a -9,5%' - fattoquotidiano : Coronavirus, Pil dell’intera Unione europea crollerà del 7,4% nel 2020. In Italia previsto calo del 9,5%: debito al… - divorex82 : RT @TgLa7: L'Europa prevede una #recessione senza precedenti. Crollo per l'Italia: #Pil -9,5% #coronavirus - TgLa7 : L'Europa prevede una #recessione senza precedenti. Crollo per l'Italia: #Pil -9,5% #coronavirus - 19Coronavirus : Coronavirus Italy Coronavirus, “l’Europa vive la peggiore recessione della sua storia: Pil giù del 7,4% nel 2020 -… -