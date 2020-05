Coronavirus Puglia, bollettino 06 maggio, 26 nuovi contagi, 4 in provincia di Bari (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il bollettino di oggi 6 maggio da i seguenti dati: 26 nuovi contagi su 1.816 tamponi effettuati, cinque i decessi. I nuovi casi sono così suddivisi: 4 nella provincia di Bari; uno nella Bat, 7 nel Brindisino, 9 nel Foggiano, due nel Leccese e 3 in provincia di Taranto. I decessi: 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Leggi su baritalianews Coronavirus : oggi in Puglia solo 26 positivi su 1816 test - oltre 70mila tamponi in totale

Coronavirus : in Puglia via libera agli sport individuali all’aperto

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : via libera dalla Puglia per gli sport all’aperto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ildi oggi 6da i seguenti dati: 26su 1.816 tamponi effettuati, cinque i decessi. Icasi sono così suddivisi: 4 nelladi; uno nella Bat, 7 nel Brindisino, 9 nel Foggiano, due nel Leccese e 3 indi Taranto. I decessi: 2 indi Foggia, 2 indi Lecce, 1 indi Taranto.

RaiRadio2 : Forza Puglia! Dai trulli alle spiagge, dalle orecchiette allu Sole, Lu Mare e Lu Vientu... Ritorneremo #ZeroContagi… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Puglia anticipa i tempi: dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti, cimiteri aperti… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18 • Tasso grezzo di letalità: 13,6% Regioni… - MonopoliTimes : ULTIM'ORA - #Coronavirus, 5 decessi e 26 nuovi casi oggi in #Puglia - baritoday : In Puglia 26 nuovi contagi da coronavirus su 1800 tamponi: 4 positivi in più nel Barese. Aumentano i guariti… -