Coronavirus | Provenzano | ‘disinvestimento al Sud causa scarsa competitività Paese’

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Il lungo processo di disinvestimento al Sud è una delle cause della crescita debole e dellacompetitività dell’intero Paese”. Ad affermarlo è il ministro per il Sud Giuseppenel corso della sua l’informativa alla Camera sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del mezzogiorno di una quota di investimenti dello Stato. “Troppo a lungo – rileva – è stato ignorato un concetto che invece è alla base dell’azione di governo, che apre il Piano Sud 2030: l’interdipendenza. Fino a qualche settimana fa, questo concetto era riservato agli studi economici. Ne conoscevamo l’impatto, e cioè il fatto che se investi 10 euro al Sud 4 tornano al Centro-Nord attivando la domanda di beni e servizi. Lo ha stimato la Svimez, è stato ...

