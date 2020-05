Coronavirus, prosegue il trend positivo in Basilicata: solo 3 casi su quasi 600 tamponi (Di mercoledì 6 maggio 2020) In Basilicata, su 591 tamponi effettuati nella giornata di ieri, sono solo 3 i casi positivi di Coronavirus, riguardanti cittadini di Matera, Pisticci e Sant’Arcangelo, mentre sono state 8 le guarigioni. Secondo il bollettino quotidiano della task force sanitaria, nel complesso in Basilicata i casi attualmente positivi di Covid-19 scendono a 172 (-5), sono 25 le persone decedute e 202 (+8) i guariti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera scendono a 50 (-3) di cui 3 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 122 (-2). Il Comune più colpito è Matera con 75 casi in tutto di contagio mentre quello con il maggior numero di vittime è Potenza con nove decessi. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati analizzati 15.619 tamponi. Nella regione lucana il tasso di letalità scende ancora, dal 6,5% al ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - prosegue in trend positivo in Basilicata : solo 3 casi su quasi 600 tamponi

