Coronavirus, pronto il test della saliva. Il kit presto sarà messo in commercio (Di giovedì 7 maggio 2020) pronto il test della saliva per rivelare il Coronavirus. Il kit sarà messo in commercio presto. ROMA – Il test della saliva per rivelare il Coronavirus è pronto. Il kit, come confermato dall’Azienda Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in collaborazione con l’Università Insubria di Varese, sarà messo in commercio nelle prossime settimane e consentirà alle persone di diagnosticare la positività a Covid-19 con un tempo compreso tra i tre e i sei minuti. Come funziona il test salivare Il test salivare è molto simile a quello di gravidanza. La saliva viene raccolta su una striscia di carta assorbente e trattata con un apposito reagente. Se compare una sola banda vuol dire che il paziente è negativo al Covid, se sono due si è positivi. Secondo quanto riferito dai ricercatori, il test sarà ... Leggi su newsmondo Coronavirus - pronto il test della saliva : individua un positivo asintomatico in meno di 6 minuti

