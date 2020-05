Coronavirus, Pompeo sull’origine del Virus: «Abbiamo prove ma non certezze». Oms: «Il rischio di tornare al lockdown è molto reale» (Di mercoledì 6 maggio 2020) CoronaVirus in Italia: ultime notizie in direttaSono oltre 3,66 milioni i casi di CoronaVirus nel mondo, più di 260mila i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con oltre 1,2 milioni di casi, seguono Spagna e Italia per numero di contagi, entrambe oltre i 200mila. Per numero di morti la Gran Bretagna ha superato il nostro Paese, secondo i dati della Johns Hopkins University. Oms: «Rischio di tornare al lockdown reale» Epa/Martial Trezzini Il direttore generale del’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus«Il rischio di ritornare in lockdown resta molto reale se i Paesi non gestiscono la transizioni con estrema attenzione e con un approccio a fasi». A dirlo è il direttore generale dell’Oms, dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul CoronaVirus. May 6, 2020 Usa Epa/Chris Kleponis ... Leggi su open.online Coronavirus - Pompeo sull’origine del Virus : «Abbiamo prove ma non certezze»

