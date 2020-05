Coronavirus, Pil dell’intera Unione europea crollerà del 7,4% nel 2020. In Italia previsto calo del 9,5%: debito al 159%, disoccupazione salirà. Gentiloni: “Siamo entrati nella peggiore recessione nella storia Ue” (Di mercoledì 6 maggio 2020) I dati arrivati alla Commissione Ue mostrano ormai in maniera “abbastanza chiara” che con la crisi causata dal Coronavirus “l’Europa sia entrata nella più profonda recessione economica della sua storia“. Tradotto in numeri, significa che per l’Eurozona il calo nel 2020 sarà del 7,7% e per l’intera Unione del 7,4% del Pil. Nel 2020 sarà la Grecia, tra i Paesi Ue, a registrare il maggiore crollo del Prodotto interno lordo con una flessione del 9,7%, seguita dall’Italia, con un calo del -9,5%. La stima del crollo per il nostro Paese contenuta nelle previsioni economiche di primavera della Commissione Ue è perfino peggiore di quanto aveva stimato il governo nel Def, dove si indicava un calo dell’8% del Pil per quest’anno. Il Documento di economia e finanza calcolava anche un debito in volo fino al 155% ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : come varia il Pil paese per paese tra il 2020 e il 2021

Coronavirus - nuova autocertificazione dal 4 maggio : cosa cambia. Ecco il modulo da scaricare e compilare

Coronavirus - pillola di ottimismo dal virologo Silvestri : “Continua la grande ritirata - attenzione a chi lancia allarmi su estate e inverno” (Di mercoledì 6 maggio 2020) I dati arrivati alla Commissione Ue mostrano ormai in maniera “abbastanza chiara” che con la crisi causata dal“l’Europa sia entrata nella più profonda recessione economica della sua storia“. Tradotto in numeri, significa che per l’Eurozona il calo nelsarà del 7,7% e per l’interadel 7,4% del Pil. Nelsarà la Grecia, tra i Paesi Ue, a registrare il maggiore crollo del Prodotto interno lordo con una flessione del 9,7%, seguita dall’, con un calo del -9,5%. La stima del crollo per il nostro Paese contenuta nelle previsioni economiche di primavera della Commissione Ue è perfino peggiore di quanto aveva stimato il governo nel Def, dove si indicava un calo dell’8% del Pil per quest’anno. Il Documento di economia e finanza calcolava anche un debito in volo fino al 155% ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Avremo una brusca caduta del Pil, rimbocchiamoci le maniche' #coronavirus… - Agenzia_Ansa : #Conte ai sindacati: 'Avremo una brusca caduta del Pil, rimbocchiamoci le maniche'. 'Lavoreremo per non lasciare ne… - M5S_Europa : Il contributo del settore turistico all'economia ammonta a circa l’11% del #Pil dell’#UE. Questo settore però conti… - Alien1it : #CoronaVirus. Ue vede recessione record: Pil Italia -9,5%, peggio solo la Grecia. Eurozona -7,7%. «Senza azioni com… - Carlo_A_Macc : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Pil dell’intera Unione europea crollerà del 7,4% nel 2020. In Italia previsto calo del 9,5%: debito al 15… -