Coronavirus | Pierluigi Lopalco | “Ecco come saranno le vacanze estive”

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La task force per il Covid-19 della Regione Puglia, con a capo il coordinatore scientifico, ha annunciato l’imminente pubblicazione di un manuale contenente le regole anti-contagio studiate per i settori turistico, culturale e dello spettacolo. Lo ha detto all’AGI lo stesso professor: “Ieri abbiamo ricevuto le relazioni scientifiche realizzate a tempo di record da tutte le università pugliesi che abbiamo coinvolto e che si tradurranno in un manuale tecnico-scientifico in via di definizione. Le indicazioni sono rivolte a musei, operatori balneari, manifestazioni culturali, allo spettacolo. La bozza sarà presentata subito, poi da questa dovremo ricavare le indicazioni necessarie agli esercenti per organizzarsi”. In questi giorni, gli operatori turistici pugliesi stanno manifestando le loro forti preoccupazioni in vista ...