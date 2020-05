Coronavirus, per la Bbc Matteo Salvini è tra i politici al mondo che hanno diffuso fake news. In “classifica” anche Trump e Bolsonaro (Di mercoledì 6 maggio 2020) Donald Trump, Jair Bolsonaro e Matteo Salvini. I tre nomi rientrano nella classifica stilata dalla Bbc sui politici che più di tutti gli altri, nel corso della pandemia, hanno diffuso fake news. Loro – spiega il giornalista Chris Morris in un video pubblicato il 16 aprile ma che in queste ore viene ricondiviso da migliaia di utenti sui social – , sono alcuni di quelli che “fanno alzare il sopracciglio”. Il leader della Lega ha infatti suggerito che il virus sia stato creato in laboratorio a Wuhan e la Bbc mostra il tweet dedicato al servizio del 2015 di Tg Leonardo, che ha invaso bacheche social e chat di whatsapp. Ma tutte le ricerche scientifiche hanno dimostrato che non è stato creato dall’uomo. Guardando agli altri leader, Trump ha cercato di minimizzare la pandemia e spiegato che migliaia di mascherine chirurgiche erano state rubate ... Leggi su ilfattoquotidiano Alba Parietti : «Ho avuto il coronavirus - l’ho scoperto un mese e mezzo dopo con il test sierologico»

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, per il quinto giorno consecutivo diminuiscono ovunque i contagi. Rispetto a ieri 41 vittime in più La Stampa Coronavirus Sicilia. Il dato della Regione al 5 maggio

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (martedì 5 maggio), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Un ...

Fondo di garanzia per il credito destinato alle imprese cooperative relativo all'emergenza Covid-19

Con delibera di Giunta regionale n. 410 del 27 aprile 2020 la regione Emilia-Romagna si propone di affidare un fondo di garanzia ad uno o più operatori finanziari per favorire l’accesso al credito ...

