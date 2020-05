Coronavirus, oltre 214.000 casi totali. Parietti: “Ho avuto il coronavirus”. Sospesi i campionati di pallanuoto – DIRETTA (Di mercoledì 6 maggio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia20.40 – Sospesi i campionati di pallanuoto I campionati di pallanuoto sono stati Sospesi per l’emergenza Coronavirus. La decisione è stata comunicata dalla Federazione. 18.00 – Coronavirus in Italia, il bilancio Sale leggermente il numero dei contagi. 1.444 sono i casi totali delle ultime 24 ore. I deceduti sono 369 mentre i guariti hanno superato quota 8.014. 16.30 – Alba Parietti: “Ho avuto il Coronavirus” “Ho avuto il Coronavirus“. A dirlo è Alba Parietti che precisa: “L‘ho saputo quando ho fatto i test per donare il plasma. Con il mio sangue forse potrà salvare ... Leggi su newsmondo Coronavirus - il bilancio del 6 maggio : oltre 8mila guariti in un giorno. I morti sono 369 - la maggior parte in Lombardia

sbonaccini : #sanitaER #Coronavirus in Emilia-Romagna 81 “squadre” attive nei territori per cure a domicilio (Usca), con infermi… - Agenzia_Ansa : Oltre 15.000 persone sono morte a causa del coronavirus in #America Latina e ai Caraibi: è quanto emerge da un cont… - Agenzia_Ansa : #GranBretagna con più morti in #Europa, superata l' #Italia. Sono oltre 250mila le vittime nel mundo. Per il Koch I… - VicDucci : RT @sbonaccini: #sanitaER #Coronavirus in Emilia-Romagna 81 “squadre” attive nei territori per cure a domicilio (Usca), con infermieri e ol… - Viola_mg : RT @molumbe: Secondo i medici della Associazione Americana di Medicina e Chirurgia, oltre il 90 per cento dei pazienti trattati con #idross… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 6mila e 900 morti in Germania Adnkronos Unicredit, rosso da 2,71 miliardi nel primo trimestre: 1 miliardo di prestiti alle imprese ad aprile

Unicredit archivia il primo trimestre del 2020 con una perdita di 2,71 miliardi. Il trimestre è impattato da poste operative in linea con la guidance. Principalmente costi di integrazione in Italia (- ...

Coronavirus, Conte: “Riaperture? Studiamo qualche anticipo”. Le Regioni con meno contagi: “Accelerare su negozi e parrucchieri”

Bolzano corre: l’8 maggio vuol riaprire attività commerciali – Passando all’Alto Adige, domani al consiglio provinciale di Bolzano approderà una legge che – a fronte di un solo nuovo contagio e nessun ...

