Coronavirus nel mondo Trump | “Gli Usa devono riaprire” Morto un dipendente Amazon a New

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 maggio 2020), ultime notizie dal: tutte le news in tempo realeULTIME NOTIZIE – Il bilancio globale dei morti per ilha superato quota 250mila, salendo a 251.059, secondo l’ultimo aggiornamento di John Hopkins University. I contagi sono 3.578.301. Mentre in Italia è iniziata la Fase 2 dell’emergenza, è sempre più alta tensione tra Stati Uniti e Cina, con Washington che accusa Pechino di gravi responsabilità nella diffusione della pandemia. E dalla Francia arriva la notizia che l’epidemia si è diffusa in Europa ben prima di febbraio 2020, ben prima che l’epidemia diventasse conclamata in Cina e poi nel resto del(Leggi la notizia). Di seguito le ultime notizie dalsuldi oggi, mercoledì 6 maggio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –un ...