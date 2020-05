Coronavirus nel Lazio, la situazione aggiornata: contagi, decessi e guarigioni, cerca il tuo Comune (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella giornata di ieri nell’intera regione Lazio è stato registrato un dato di 67 casi positivi con un trend al 1%. Trend stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente ci sono stati 6 nuovi casi positivi nelle ultime 24h. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 10, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.010 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 158 mila. Nella Asl Roma 4 non risultano nuovi casi positivi da 5 giorni. 132 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: una donna 82 anni e un uomo di 77 anni con patologie pregresse. Conclusa audit alla RSA Madonna del Rosario e alla RSA Bellosguardo. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia. Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 5 maggio il numero dei positivi ... Leggi su ilcorrieredellacitta LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : conferme sul reddito di emergenza nel decreto ‘maggio’

Coronavirus nel mondo : 257.000 decessi e oltre 3 milioni e mezzo di contagi

Coronavirus nel mondo. Trump : “Gli Usa devono riaprire”. Morto un dipendente Amazon a New York (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella giornata di ieri nell’intera regioneè stato registrato un dato di 67 casi positivi con un trend al 1%. Trend stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente ci sono stati 6 nuovi casi positivi nelle ultime 24h. Nelle ultime 24 ore isono stati 10, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.010 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 158 mila. Nella Asl Roma 4 non risultano nuovi casi positivi da 5 giorni. 132 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2: una donna 82 anni e un uomo di 77 anni con patologie pregresse. Conclusa audit alla RSA Madonna del Rosario e alla RSA Bellosguardo. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia. Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 5 maggio il numero dei positivi ...

ilpost : Se oggi avete tempo per leggere un solo articolo, scegliete questo. Ci abbiamo lavorato per settimane, ricostruendo… - Viminale : Grande senso di responsabilità degli italiani nella #fase1: solo il 3,4% dei controllati è stato sanzionato. Tutti… - sbonaccini : #Coronavirus, da @Regione via libera a 60mila test sierologici nel PIACENTINO. I primi 30mila su conviventi e perso… - komba_vany : RT @GiancarloDeRisi: Gli #Austriaci ci arrivano per primi. Il #tampone al nuovo coronavirus, può essere fatto arrivando all'aeroporto di Vi… - chicca517 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, gli Usa verso i 71 mila decessi. Trump: 'Riaprire presto, anche se si perderanno altre vite' [aggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, gli Usa verso i 71 mila decessi. Trump: "Riaprire presto, anche se si perderanno altre vite" la Repubblica UniCredit: Mustier, abbiamo strumenti per far fronte a Covid (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - 'Abbiamo tutti gli strumenti per far fronte alle sfide senza precedenti presentate dalla pandemia Covid-19 grazie ai nostri importanti ... del rischio ...

Coronavirus Usa, 1.2 mln di casi, 71mila vittime/ Altro bilancio choc, +2333 morti

Dopo il numero “positivo” della giornata di lunedì, tornanono ad aumentare in maniera significativa le morti da coronavirus negli Usa. L’ultimo bilancio aggiornato dalla mappa della John Hopkins Unive ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - 'Abbiamo tutti gli strumenti per far fronte alle sfide senza precedenti presentate dalla pandemia Covid-19 grazie ai nostri importanti ... del rischio ...Dopo il numero “positivo” della giornata di lunedì, tornanono ad aumentare in maniera significativa le morti da coronavirus negli Usa. L’ultimo bilancio aggiornato dalla mappa della John Hopkins Unive ...