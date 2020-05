Coronavirus, Mosca supera la Cina per numero di contagi. In Russia 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’epidemia di Coronavirus continua a registrare migliaia di nuovi contagi in Russia e per il quarto giorno di fila sono oltre 10mila. A preoccupare è in particolare la situazione a Mosca, che ha superato la Cina per numero di casi confermati (83.968, secondo i dati della Johns Hopkins). Nella capitale nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati altri 5.858, per un totale di 85.973 infezioni confermate. L’aumento giornaliero nella città, fa sapere la task force nazionale, è stato pari al 7,3%. Nel complesso sono 155.370 i contagi con 1.451 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. E dagli ospedali di Mosca, San Pietroburgo e delle città minori del Paese finiscono in rete video messaggi di operatori che denunciano la mala gestione delle strutture da parte dei dirigenti, tra condizioni di vita estreme e assenza di mezzi di protezione ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : in Russia oltre 10mila casi per il 4° giorno consecutivo - Mosca supera la Cina per contagi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : I funerali nella Fase 2 prevederanno termoscanner e preti con mascherine

Coronavirus : Calzavara - addio tornelli termoscanner rapido e sicuro (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’epidemia dicontinua a registrare migliaia diine per il quarto giorno di fila sono oltre. A preoccupare è in particolare la situazione a, che hato laperdiconfermati (83.968, secondo i dati della Johns Hopkins). Nella capitale nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati altri 5.858, per un totale di 85.973 infezioni confermate. L’aumento giornaliero nella città, fa sapere la task force nazionale, è stato pari al 7,3%. Nel complesso sono 155.370 icon 1.451 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. E dagli ospedali di, San Pietroburgo e delle città minori del Paese finiscono in rete video messaggi di operatori che denunciano la mala gestione delle strutture da parte dei dirigenti, tra condizioni di vita estreme e assenza di mezzi di protezione ...

Linkiesta : L’esponente dei 5Stelle Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri del Senato, ha ricevuto una lettera da… - Linkiesta : Mosca presenta il conto: vuole che l’Italia le dia una mano a togliere le sanzioni. Di @BiondoNik - Italia_Notizie : Coronavirus, Mosca supera la Cina per numero di contagi. In Russia 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore - dimitriluinetti : Coronavirus, i fatti del giornoA Mosca più contagi che in Cina - fattoquotidiano : Coronavirus, Mosca supera la Cina per numero di contagi. In Russia 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore -