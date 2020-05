Coronavirus - Mercati europei, si "salva" solo la Germania (Di mercoledì 6 maggio 2020) La pandemia del Coronavirus continua a far sentire i suoi effetti sulla domanda di auto in Europa. Nei cinque "major market" del Vecchio Continente, responsabili di quasi i due terzi delle vendite totali, le immatricolazioni di aprile sono sostanzialmente azzerate, con l'unica eccezione della Germania, dove la caduta è pesante ma decisamente inferiore rispetto a quanto patito da Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. Il mercato tedesco. Sul maggior mercato automobilistico europeo, infatti, le immatricolazioni sono risultate pari a 120.840 unità, il 61,1% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Del resto, in Germania le misure di lockdown sono state più "leggere" di quelle varate nei Paesi del Sud Europa, ma la domanda è stata comunque penalizzata e gli effetti della pandemia sulla fiducia delle imprese ... Leggi su quattroruote Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di mercoledì 6 maggio 2020) La pandemia delcontinua a far sentire i suoi effetti sulla domanda di auto in Europa. Nei cinque "major market" del Vecchio Continente, responsabili di quasi i due terzi delle vendite totali, le immatricolazioni di aprile sono sostanzialmente azzerate, con l'unica eccezione della, dove la caduta è pesante ma decisamente inferiore rispetto a quanto patito da Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. Il mercato tedesco. Sul maggior mercato automobilistico europeo, infatti, le immatricolazioni sono risultate pari a 120.840 unità, il 61,1% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Del resto, inle misure di lockdown sono state più "leggere" di quelle varate nei Paesi del Sud Europa, ma la domanda è stata comunque penalizzata e gli effetti della pandemia sulla fiducia delle imprese ...

RegLombardia : #Coronavirus Nuove ordinanze regionali in vigore dal 4 maggio: regole per i trasporti pubblici, obbligo di indossar… - sbonaccini : #Coronavirus, @RegioneER , @RegioneVeneto e @RegLombardia chiedono al Governo un fondo di 800 milioni per le Fiere… - PdCepagatti : RT @espressione24: Coronavirus: Marsilio, Firmata l'ordinanza n.56 Nuove disposizioni per esercizi commerciali, attività artigianali, merc… - espressione24 : Coronavirus: Marsilio, Firmata l'ordinanza n.56 Nuove disposizioni per esercizi commerciali, attività artigianali,… - AgenziaASI : Coronavirus: schizzano prezzi da frutta 8% a verdura 5%. Coldiretti, chiusura bar, mercati e ristoranti ha ridotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mercati Coronavirus in Lombardia, giovedì riaprono a Milano 26 mercati comunali, in vendita solo prodotti alimentari La Repubblica Coronavirus Usa, Trump visita una fabbrica di mascherine senza indossare una mascherina

Il virologo e membro della task force sul Covid-19: “Non ci sono prove scientifiche ... Oltre 70 mila morti negli USA. vedi letture. (TUTTO mercato WEB) Intervista di Jean Paul Bellotto e Oscar ...

Il vaccino italiano anti-Covid funziona sulle cellule umane. Testato allo Spallanzani di Roma

vedi letture. Per la prima volta al mondo un candidato vaccino contro il COVID-19 ha neutralizzato il virus nelle cellule umane. (TUTTO mercato WEB) Ma la nostra speranza è quella di accedere al ...

Il virologo e membro della task force sul Covid-19: “Non ci sono prove scientifiche ... Oltre 70 mila morti negli USA. vedi letture. (TUTTO mercato WEB) Intervista di Jean Paul Bellotto e Oscar ...vedi letture. Per la prima volta al mondo un candidato vaccino contro il COVID-19 ha neutralizzato il virus nelle cellule umane. (TUTTO mercato WEB) Ma la nostra speranza è quella di accedere al ...