Coronavirus, malati in forte calo. Oltre 8mila nuovi guariti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Giorgia Baroncini Un medico visita un paziente (Fotogramma) Il bollettino sull'emergenza Coronavirus: 369 decessi nelle ultime 24 ore (29.684 in totale). Quasi 7mila malati in meno di ieri. Il numero dei guariti supera quello dei malati Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al Coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 91.528 con un calo di 6.939 unità (ieri erano stati 1.513 in meno rispetto al giorno prima). Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.333 pazienti, 94 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 15.769 persone (-501). 74.426 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Elevato il numero dei guariti: nelle ultime 24 ore si registrano infatti 8.014 unità per un totale di ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - drastico calo di malati : -6.939 in 24 ore. I morti sono 369 – Il bollettino della Protezione civile

Coronavirus - il numero dei guariti supera quello dei malati. Crescono però le vittime giornaliere : sono 369

Contagiati da coronavirus in Italia : malati - morti - guariti. I numeri aggiornati a oggi - oltre 214mila casi positivi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Giorgia Baroncini Un medico visita un paziente (Fotogramma) Il bollettino sull'emergenza: 369 decessi nelle ultime 24 ore (29.684 in totale). Quasi 7milain meno di ieri. Il numero deisupera quello deiContinua a scendere il numero degli attualmente positivi al: ad oggi, inel Paese sono 91.528 con undi 6.939 unità (ieri erano stati 1.513 in meno rispetto al giorno prima). Prosegue anche ildella pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.333 pazienti, 94 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 15.769 persone (-501). 74.426 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Elevato il numero dei: nelle ultime 24 ore si registrano infatti 8.014 unità per un totale di ...

MediasetTgcom24 : coronavirus, quasi 7mila malati meno di ieri: è record - LaStampa : Coronavirus, gli anticorpi dei guariti somministrati agli attuali malati: la soluzione “ponte” in attesa del vaccino - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS in italia più guariti che malati: è record - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, è record di malati e guariti. 369 vittime in 24 ore #ANSA - Maximofivestar : RT @MediasetTgcom24: CORONAVIRUS in italia più guariti che malati: è record -