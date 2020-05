Coronavirus, Lopalco sulla fase 2: “In Puglia stessa strategia del Veneto per i tamponi” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Il tampone per il Coronavirus non verrà negato a nessun pugliese che ritornerà al lavoro nelle prossime settimane e presenterà uno specifico profilo di rischio. Le nostre strategie sono basate su stringenti ragionamenti scientifici e discussi con i migliori esperti nazionali ed internazionali. La salute degli operatori sanitari e di tutti i lavoratori è il nostro primario obiettivo“. In questo modo Pierluigi Lopalco, docente ordinario di Igiene all’Università di Pisa e coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia replica al capogruppo di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo che aveva criticato ‘‘la propensione” dell’ente ”a centellinare i tamponi”. “In Puglia, per tutta la durata della prima fase, le strategie di contact tracing ed un uso strategico delle ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Pierluigi Lopalco : “Ecco come saranno le vacanze estive”

"Il tampone per ilnon verrà negato a nessun pugliese che ritornerà al lavoro nelle prossime settimane e presenterà uno specifico profilo di rischio. Le nostre strategie sono basate su stringenti ragionamenti scientifici e discussi con i migliori esperti nazionali ed internazionali. La salute degli operatori sanitari e di tutti i lavoratori è il nostro primario obiettivo". In questo modo Pierluigi, docente ordinario di Igiene all'Università di Pisa e coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regionareplica al capogruppo di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo che aveva criticato ''la propensione" dell'ente "a centellinare i tamponi". "In, per tutta la durata della prima, le strategie di contact tracing ed un uso strategico delle ...

