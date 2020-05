Coronavirus, lo pneumologo Richeldi: “La Fase 2 è solo di sorveglianza, sono 3 le cose da monitorare” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “I risultati del lockdown si stanno vedendo, il sistema sanitario si sta attrezzando per la Fase 2 che sarà fatta solo di sorveglianza dei casi. Per capire se i comportamenti di questi ultimi tre giorni, con l’avvio della Fase 2, porteranno ai risultati sperati dobbiamo aspettare un paio di settimane, almeno così dicono gli esperti“: lo ha affermato Luca Richeldi, pneumologo del policlinico Gemelli e membro del comitato tecnico-scientifico, ospite di Agorà su Raitre. “Tre comunque sono le cose da monitorare, anche se il ministero della Salute nella sua circolare ha parlato di 28 indicatori da considerare per allentare ancora o stringere le misure: l’indice trasmissione, il famoso R0 che deve essere sotto l’1 o il più basso possibile, la segnalazione di eventuali focolai in zone in cui ci siano aumenti anomali del ... Leggi su meteoweb.eu Promettente plasma iperimmune anti Coronavirus con pneumologo De Donno : precisiamo su Burioni

