Coronavirus, l’Italia dei “congiunti” finisce sulla stampa estera: “Mamma mia, chi conta come famiglia? Gli italiani si tuffano nei dizionari” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Quando il Premier italiano Giuseppe Conte ha dichiarato che il governo avrebbe allentato alcune parti del lockdown nazionale, i residenti che entravano nell’ottava settimana di isolamento per ostacolare il Coronavirus, si sono tuffati nei loro dizionari”. Con questa frase, la Associated Press, importante agenzia di stampa internazionale, ha presentato la nota questione dei “congiunti”, che ha così valicato anche i confini nazionali, finendo sulle pagine di tantissimi giornali esteri. “Conte ha annunciato che le persone in Italia potranno spostarsi all’interno delle loro regioni per fare visita ai congiunti, una parola italiana formale che può significare familiari, relazioni o parenti. I cittadini hanno quindi chiesto chiarimenti. Quali parenti? Quale relazione? Un cugino di secondo grado è considerato come parente? ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus seconda ondata - l’Italia rischia grosso : lo studio

Coronavirus - ultime notizie – Aumentano i decessi in tutta Italia - ma diminuiscono i contagi. In Lombardia sale il numero dei nuovi positivi e calano i ricoveri. Gualtieri : «L’Italia non ha preso alcuna decisione sul Mes»

