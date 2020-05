Coronavirus, l’immunologo Francesco Le Foche: “Ora è meno aggressivo, notizie molto importanti arrivano da Utrecht” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Sulla lotta al Covid-19 -“Stiamo andando abbastanza bene. Abbiamo iniziato la fase 2, siamo nel secondo tempo di una partita. Nel primo tempo questo virus che si è presentato improvvisamente ha creato una pressione significativa sul nostro sistema sanitario nazionale, soprattutto in Lombardia, dove non c’è stato un territorio che ha ammortizzato un po’ questa pressione. C’è stata una gestione ospedalocentrica della terapia e questo ha portato a una defaillance del sistema stesso, ma la situazione da affrontare era difficilissima. Comprendo i ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Nyt : “Donald Trump vuole chiudere la task force dell’immunologo Fauci”

Coronavirus - l’immunologo Fauci conferma : “Non arriva da un laboratorio cinese - si è evoluto in natura”

Coronavirus - la Casa Bianca blocca la testimonianza dell’immunologo Fauci alla Camera : “Sarebbe controproducente” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il prof.Le, immunologo clinico, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Sulla lotta al Covid-19 -“Stiamo andando abbastanza bene. Abbiamo iniziato la fase 2, siamo nel secondo tempo di una partita. Nel primo tempo questo virus che si è presentato improvvisamente ha creato una pressione significativa sul nostro sistema sanitario nazionale, soprattutto in Lombardia, dove non c’è stato un territorio che ha ammortizzato un po’ questa pressione. C’è stata una gestione ospedalocentrica della terapia e questo ha portato a una defaillance del sistema stesso, ma la situazione da affrontare era difficilissima. Comprendo i ...

MatteoMarchini5 : Coronavirus, Nyt: “Donald Trump vuole chiudere la task force dell’immunologo Fauci” - tecnomedics : Coronavirus: l’immunologo Mantovani ribadisce la necessità di mantenere un comportamento responsabile per evitare r… - mediterranew : INTERVISTA Coronavirus, l’immunologo Mantovani ribadisce la necessità di mantenere un comportamento responsabile... - daniele19921 : RT @Gult74: #DeDonno ha pienamente ragione, perché un virologo deve fare l’infettivologo, l’immunologo, il pneumologo in tv? Basta! E la ba… - Gult74 : #DeDonno ha pienamente ragione, perché un virologo deve fare l’infettivologo, l’immunologo, il pneumologo in tv? Ba… -