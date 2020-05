Coronavirus, l’Agenzie delle Entrate: “Le mascherine a marchio CE sono detraibili come spese sanitarie”. Ecco la procedura (Di mercoledì 6 maggio 2020) Anche l’acquisto di mascherine darà diritto a una detrazione fiscale: se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE, infatti, si potrà ottenere uno sconto del 19% nell’ambito delle spese sanitarie. L’annuncio arriva dall’Agenzia delle Entrate, in una circolare che chiarisce alcuni punti dei decreti anti-Coronavirus, spiegando la procedura per avere diritto allo sconto fiscale, sia per i dpi che per le donazioni ai conti dedicati all’emergenza. Lo scontrino o la fattura di acquisto dovranno indicare il soggetto che effettua la spesa e la conformità del dispositivo. Occorre controllare quindi che sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Anche l’acquisto didarà diritto a una detrazione fiscale: se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE, infatti, si potrà ottenere uno sconto del 19% nell’ambitospese sanitarie. L’annuncio arriva dall’Agenzia, in una circolare che chiarisce alcuni punti dei decreti anti-, spiegando la procedura per avere diritto allo sconto fiscale, sia per i dpi che per le donazioni ai conti dedicati all’emergenza. Lo scontrino o la fattura di acquisto dovranno indicare il soggetto che effettua la spesa e la conformità del dispositivo. Occorre controllare quindi che sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i ...

