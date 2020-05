Coronavirus, la Russia ritira gli specialisti militari dall’Italia: erano arrivati per l’emergenza Covid-19 (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Domani inizieremo a ritirare le unità militari dall’Italia”. La data fissata per la smobilitazione è il 7 maggio e l’annuncio arriva dal ministro della Difesa russo Serghei Shoiguin, che ha comunicato il rientro in patria degli specialisti militari dopo aver completato la missione di aiuto all’Italia nella lotta al Coronavirus. Il primo di nove aerei era atterrato lo scorso 23 marzo a Pratica di Mare con medici e materiale sanitario per aiutare l’Italia, dopo l’arrivo di personale sanitario cubano e specialisti cinesi. Gli aiuti erano a bordo di aerei da trasporto militare IL-76 pieni di uomini e attrezzature – che sono stati destinati anche all’ospedale di Bergamo -: mascherine, ventilatori, tute protettive, macchinari per le analisi, tamponi oltre a medici e squadre di disinfezione. Aerei e materiale tutti segnati da ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : la Russia supera la Cina per numero di contagi complessivi

