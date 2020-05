Coronavirus, la natura come rimedio contro lo stress da quarantena. Lo studio: “Bastano 20 minuti nel verde per sentirsi più rilassati” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Con l’avvio della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, dal 4 maggio riaprono parchi pubblici, ville e giardini, ma sempre rispettando la distanza di sicurezza e con gli ingressi contingentati in modo da evitare assembramenti, motivo per cui i sindaci hanno la possibilità di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza. Avere la possibilità di trascorrere qualche momento in un’area verde costituisce un rimedio antistress naturale, di facile utilizzo e soprattutto gratis. Sembra spuntato fuori apposta di questi tempi in cui possiamo uscire solo con il contapassi per non superare le distanze prestabilite da casa. Di che si tratta? È sufficiente recarsi in uno spazio verde, quindi anche il giardino vicino casa, e restarci seduti per una ventina di minuti. Il risultato è ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - gli esperti : "Virus di origine naturale - radici risalenti a 140 anni fa"

Coronavirus - oltre 213.000 casi totali in Italia. Hong Kong riapre i cinema. Fauci contro Trump : “Virus naturale” – DIRETTA

Coronavirus - oltre 211.000 casi totali in Italia. Hong Kong riapre i cinema. Fauci contro Trump : “Virus naturale” – DIRETTA (Di mercoledì 6 maggio 2020) Con l’avvio della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza, dal 4 maggio riaprono parchi pubblici, ville e giardini, ma sempre rispettando la distanza di sicurezza e con gli ingressi contingentati in modo da evitare assembramenti, motivo per cui i sindaci hanno la possibilità di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza. Avere la possibilità di trascorrere qualche momento in un’area verde costituisce unantile, di facile utilizzo e soprattutto gratis. Sembra spuntato fuori apposta di questi tempi in cui possiamo uscire solo con il contapassi per non superare le distanze prestabilite da casa. Di che si tratta? È sufficiente recarsi in uno spazio verde, quindi anche il giardino vicino casa, e restarci seduti per una ventina di minuti. Il risultato è ...

carmelitadurso : Domenica ?????? E io nel viale qui a #Mediaset, prendo le energie che mi servono per questa sera, abbracciando la natu… - fabiomorelli75 : Coronavirus, la natura come rimedio contro lo stress da quarantena. Lo studio: 'Bastano 20 minuti nel verde per sen… - FQMagazineit : Coronavirus, la natura come rimedio contro lo stress da quarantena. Lo studio: “Bastano 20 minuti nel verde per sen… - erregi69 : Coronavirus, la natura come rimedio contro lo stress da quarantena. Lo studio: “Bastano 20 minuti nel verde per sen… - juccirossi : RT @BioJournalBlog: La catena dell'Himalaya torna visibile da 200 Km, dalla regione del Pendjab in India. Non accadeva da 30 anni a causa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus natura Ambiente e CORONAVIRUS: la NATURA IN VANTAGGIO ma poi cosa accadrà? Video 3bmeteo Napoli Est, dalle erbacce ai rifiuti: è tutto da rifare nel parco di villa Letizia

Dopo i lavori di pulizia effettuati nei mesi scorsi dagli operatori della Sma Campania - su richiesta della VI municipalità del Comune di Napoli che gestisce il «polmone verde» di via Giambattista Vel ...

KARLSRUHE: GERMANIA E OLANDA DETTANO LE CONDIZIONI!

Ieri come abbiamo scritto, la Corte costituzionale tedesca, pur con una sentenza giuridica ineccepibile secondo la legge tedesca, ha rivelato la vera natura egemonica della cultura tedesca. In una sol ...

Dopo i lavori di pulizia effettuati nei mesi scorsi dagli operatori della Sma Campania - su richiesta della VI municipalità del Comune di Napoli che gestisce il «polmone verde» di via Giambattista Vel ...Ieri come abbiamo scritto, la Corte costituzionale tedesca, pur con una sentenza giuridica ineccepibile secondo la legge tedesca, ha rivelato la vera natura egemonica della cultura tedesca. In una sol ...