Coronavirus, la Cina risponde agli Stati Uniti: «Pompeo ha “enormi prove”? Ce le mostri» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.663.824 i casi di Coronavirus nel mondo, 257.277 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.204.479 casi, seguono Spagna (219.329) e Italia (213.013) per numero di contagi, mentre per numero di morti la Gran Bretagna ha superato il nostro Paese, secondo i dati della Johns Hopkins University. Russia Ansa, SERGEI ILNITSKY Mosca, Russia, 4 maggio 2020A Mosca nelle ultime 24 ore sono Stati registrati altri 5.858 casi di Coronavirus, per un totale di 85.973 casi di Covid-19 confermati. La capitale russa supera così la Cina nei contagi confermati (83.968, secondo i dati della Johns Hopkins): l’aumento giornaliero del numero di persone infette a Mosca è stato pari al 7,3%. In tutta la Russia, per il quarto giorno di fila, si registrano oltre 10.000 nuovi casi di Covid-19 nelle ... Leggi su open.online ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi coronavirus : a Mosca più contagi che in tutta la Cina

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : la Russia supera la Cina per numero di contagi complessivi

Coronavirus - Mosca supera la Cina per numero di contagi. In Russia 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 6 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.663.824 i casi dinel mondo, 257.277 i morti. Glirimangono il Paese più colpito con 1.204.479 casi, seguono Spagna (219.329) e Italia (213.013) per numero di contagi, mentre per numero di morti la Gran Bretagna ha superato il nostro Paese, secondo i dati della Johns Hopkins University. Russia Ansa, SERGEI ILNITSKY Mosca, Russia, 4 maggio 2020A Mosca nelle ultime 24 ore sonoregistrati altri 5.858 casi di, per un totale di 85.973 casi di Covid-19 confermati. La capitale russa supera così lanei contagi confermati (83.968, secondo i dati della Johns Hopkins): l’aumento giornaliero del numero di persone infette a Mosca è stato pari al 7,3%. In tutta la Russia, per il quarto giorno di fila, si registrano oltre 10.000 nuovi casi di Covid-19 nelle ...

Agenzia_Ansa : Anche Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità ch… - fattoquotidiano : Coronavirus, “in Francia il primo caso a fine dicembre, prima che la Cina lanciasse l’allarme” - Agenzia_Ansa : #Trump: 'Riferiremo presto sulle origini del #coronavirus'. Secondo il presidente #Usa, la #Cina non è riuscita a n… - Andyphone : RT @Agenzia_Ansa: A Mosca più contagi che in tutta la Cina #Coronavirus #ANSA - romi_andrio : RT @LucaLombroso: In Cina il traffico sta tornando già come prima dell'emergenza #coronavirus. Servono scelte coraggiose, un vero e proprio… -