Coronavirus Italia ultime notizie Aggiornamenti | +1000 positivi | continua il calo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.075 nuovi casi (+0,51%) e altre 236 vittime (+0,81%) . I malati diminuiscono di 1.513 unità Il Sole 24 ORE Cuneo, donne artigiane e lockdown: difficile conciliare vita e lavoro con scuole e asili chiusi

CUNEO CRONACA - Anche le imprese artigiane femminili, dopo il periodo di lockdown, si apprestano ad inaugurare la fase 2 e riaprono le attività che sono consentite. In Piemonte a trainare il lavoro in ...

Coronavirus, mascherine con tele stampate e “Romagna Mia”

Mascherine con le strofe di “Romagna mia”. Le botteghe delle tele stampate sono da tempo il vanto di Gambettola e uno dei simboli del miglior artigianato romagnolo e ora anche l’idea di un valida barr ...

