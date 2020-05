Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 6 maggio: morti, contagi, guariti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 6 maggio: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 6 maggio. È di 91.528 (-6.939) persone attualmente positive, 29.684 (+369) deceduti e 93.245 (+8.014) guariti per un totale di 214.457 (+1.444) casi, l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione civile. Dei 91.528 attualmente positivi, 15.769 (-501) sono ricoverati in ospedale, 1.333 (-94) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 74.426 (-6.344) sono in isolamento domiciliare. I numeri di ... Leggi su tpi Coronavirus - la mappa dei contagi in Italia in tempo reale

Coronavirus - ultime notizie : +369 morti in Italia - +8.014 i guariti

