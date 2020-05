Coronavirus: in Veneto dati molto incoraggianti su ricoverati e terapie intensive (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Dall’inizio dell’emergenza, il numero di casi di positività al Coronavirus in Veneto è 18.479, 77 in più rispetto a ieri“: lo ha reso noto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in occasione del consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). “I dati incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati e dalle terapie intensive. Per quanto riguarda le persone ricoverate, al momento sono 992, 32 in meno rispetto a ieri; abbiamo infranto la soglia dei 1.000 pazienti e questo è positivo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 90, 8 in meno rispetto a ieri“.L'articolo Coronavirus: in Veneto dati molto incoraggianti su ricoverati e terapie intensive Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : in Veneto dati molto incoraggianti su ricoverati e terapie intensive

Bollettino Veneto - diretta conferenza stampa/ Video Zaia dati coronavirus 6 maggio

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Rezza : “Aumentare tamponi in Fase 2 - fare come Veneto” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Dall’inizio dell’emergenza, il numero di casi di positività alinè 18.479, 77 in più rispetto a ieri“: lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia, in occasione del consueto punto stampa sull’emergenza, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). “Iarrivano dal numero dei pazientie dalle. Per quanto riguarda le persone ricoverate, al momento sono 992, 32 in meno rispetto a ieri; abbiamo infranto la soglia dei 1.000 pazienti e questo è positivo. I pazientiin terapia intensiva sono invece 90, 8 in meno rispetto a ieri“.L'articolo: insuMeteo Web.

TgrVeneto : #Veneto, biomonitoraggio geolocalizzato contro il contagio. Il sistema, messo a punto dagli informatici della Regio… - zaiapresidente : ??? #CORONAVIRUS. DALLA REGIONE VENETO 30 MILIONI PER LE IMPRESE! ??? > - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Rezza (Iss): aumentare tamponi in Fase 2, fare come Veneto #coronavirusitalia - vvoxonline : #Zaia: «Stiamo creando la più grande banca di sangue dei pazienti guariti». #Veneto #Coronavirus >>>… - PCagnan : Coronavirus, in Veneto tamponi prescritti da pediatra e medico di base - Il Mattino di Padova -