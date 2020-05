Coronavirus in Toscana: 10 morti, oggi 6 maggio. E 26 nuovi contagi. 118 le guarigioni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono stati 10 i morti registrati oggi, 6 maggio. Mentre sono soltanto 26 i nuovi contagi, che fanno salire a 9.657 i casi di positività dall'inizio della pandemia. L'indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7. I guariti crescono del 3,3% e raggiungono quota 3.670, il 38% dei casi totali. Leggi su firenzepost Coronavirus : 30 i nuovi casi in Toscana - 8 decessi. Sono 111 le guarigioni

