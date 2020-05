Coronavirus: in Russia oltre 10mila casi per il 4° giorno consecutivo, Mosca supera la Cina per contagi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Continuano a crescere i contagi di Coronavirus in Russia: per il quarto giorno consecutivo, l’aumento quotidiano dei nuovi casi supera quota diecimila. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 10.559 casi. In totale, i contagi confermati nel Paese sono 165.929. Da ieri sono morte 86 persone, per un totale di 1.537 pazienti deceduti dall’inizio dell’epidemia. A Mosca nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.858 casi, per un totale di 85.973 infezioni confermate: la capitale russa supera così la Cina per contagi confermati (83.968, secondo i dati della Johns Hopkins University). L’aumento giornaliero del numero di persone infette a Mosca è stato pari al 7,3%: lo riporta la task force nazionale anti-Coronavirus, citata dalla Tass. L'articolo Coronavirus: in Russia oltre 10mila casi per il 4° giorno consecutivo, Mosca supera ... Leggi su meteoweb.eu Borussia Moenchengladbach : due tesserati negativi al Coronavirus

Di Stefano Silvestri, Affarinternazionali – Per quarant’anni la Nato ha combattuto una guerra totale con il blocco sovietico, sempre mantenendo fermo il punto che eravamo in pace Per quarant’anni la N ...

Coronavirus, in Russia aumento record di contagi: 10 mila in un giorno, ma il tasso di mortalità è basso - Il Mattino.it

Le autorità calcolano un ritmo di contagio altissimo: nella sola Mosca si contano 40 mila casi nuovi ogni giorno di cui 17 mila ospedalizzati ogni 24 ore, e i nuovi casi per la metà sarebbero asintoma ...

