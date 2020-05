Coronavirus, in Lombardia 222 vittime (ieri erano 95). Salgono di 764 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 6 maggio Secondo l’ultimo bollettino della Regione Lombardia il numero dei nuovi decessi Coronavirus nella regione rispetto a ieri è di 222 persone, in aumento rispetto alle 95 morti registrate ieri, per un totale di 14.611. I nuovi casi positivi sono +764, per un totale di 79.369. Gli attualmente positivi raggiungono quota 31.753. I dati arrivano a fronte di 439.806 (+14.516) tamponi eseguiti e di 262.964 casi testati. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 480 (-29 rispetto a ieri), i ricoverati sono 6.079. Aumenta il numero dei pazienti dimessi, con 33.005 persone che hanno lasciato le strutture ospedaliere. La regione Lombardia fa sapere che il numero così alto di guariti, rispetto a ieri, è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guariti nelle giornate ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – Più di 8mila nuovi guariti in Italia. In Lombardia calano le terapie intensive. Il Governo lavora al dl maggio ma è scontro sui lavoratori in nero

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Video conferenza stampa : +222 morti - +634 casi

Coronavirus : 369 morti - aumentano i nuovi casi ma è boom di tamponi. In Lombardia oltre la metà dei decessi (Di mercoledì 6 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 6 maggio Secondo l’ultimo bollettino della Regioneil numero deidecessinella regione rispetto aè di 222 persone, in aumento rispetto alle 95 morti registrate, per un totale di 14.611. Ipositivi sono +764, per un totale di 79.369. Gli attualmente positivi raggiungono quota 31.753. I dati arrivano a fronte di 439.806 (+14.516) tamponi eseguiti e di 262.964testati. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 480 (-29 rispetto a), i ricoverati sono 6.079. Aumenta il numero dei pazienti dimessi, con 33.005 persone che hanno lasciato le strutture ospedaliere. La regionefa sapere che il numero così alto di guariti, rispetto a, è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guaritigiornate ...

fattoquotidiano : Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti - Agenzia_Italia : 'Ho 400 'vaccini umani' ma non possono donare il plasma per colpa della Regione Lombardia' - ilpost : Se oggi avete tempo per leggere un solo articolo, scegliete questo. Ci abbiamo lavorato per settimane, ricostruendo… - danieledvpd : RT @Corriere: In Lombardia 222 morti in un giorno. Terapie intensive per la prima volta sotto quota 500 - Roberto41684480 : RT @Corriere: In Lombardia 222 morti in un giorno. Terapie intensive per la prima volta sotto quota 500 -