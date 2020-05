Coronavirus in Italia: il bollettino del 6 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 100.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 6 maggio Dati ancora incoraggianti per quanto riguarda la circolazione del virus in Italia, con i dati che restano ancora sotto controllo, ma che come detto si riferiscono ancora ai giorni del lockdown. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 5 maggio Le notizie sui dati del contagio in Italia continuano ad essere positivi ma ancora nella giornata del 5 maggio i numeri fanno riferimento di fatto al periodo trascorso in lockdown. Per gli effetti reali dell’allentamento delle misure restrittive bisognerà attendere almeno l’inizio della prossima settimana. I dati in ... Leggi su newsmondo Coronavirus : Provenzano - ‘Italia per rialzarsi deve sanare fratture - sociali e territoriali’

Coronavirus - mobilità sale in Fase 2/ Italiani escono di più (+20%) - ma negli USA...

