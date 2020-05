Coronavirus, imprenditore si suicida. Il premier Conte: “Notizia dolorosa” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Gli effetti della crisi economica in Italia sono temuti tanto quanto la pandemia da Coronavirus stessa, in alcuni casi probabilmente di più. Solo ieri, ai sindacati Conte ha riferito che il Paese dovrà attraversare un difficile periodo, caratterizzato da un deciso calo del Pil. Oggi invece, nel corso di un incontro, ha dato notizia di un imprenditore che si sarebbe suicidato nel napoletano. Morto un imprenditore di 57 anni Sono numerose le fonti che riportano quanto lo stesso Giuseppe Conte ha riferito durante un incontro con Rete Imprese Italia. Stando alle parole riportate del premier, si è venuto a sapere che alla periferia est di Napoli un imprenditore di 57 anni si sarebbe tolto la vita. Il tragico fatto sarebbe accaduto in uno dei capannoni della sua ditta, dove l’uomo si sarebbe impiccato, a quanto riferito a causa della crisi in corso e la ... Leggi su thesocialpost Napoli - imprenditore si uccide. Dopo il Coronavirus non riusciva a pagare i conti

