Coronavirus | il virologo Guido Silvestri smonta la teoria del complotto sulla

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La terapia con plasma convalescente, “da noi già effettuata con successo per Ebola nel 2015, è in uso in America da marzo, non appena abbiamo avuto i primi pazienti guariti, coinvolgendo ad oggi la bellezza di 2.119 luoghi di cura, 4.758 medici, 10.793 pazienti e 6.065 infusioni. Onestamente non riesco a capire cosa si pensi di ottenere raccontando queste favole“: il, docente alla Emory University di Atlanta,– nella consueta “Pillola di ottimismo” – ladelmontata sui social in riferimento alla terapia con plasma iperimmune per il. Di seguito il post integrale. “1. LA RITIRATA CONTINUA Continua la grande ritirata di SARS-CoV-2 dall’Italia. Anche oggi è calato, per il VENTITREESIMO giorno consecutivo, il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva ...