Coronavirus, il viceministro Sileri: “Non faremo tamponi a 60 milioni di italiani” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Il piano tamponi a livello nazionale non significa tamponi per 60 milioni di italiani“: lo ha affermato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute e senatore M5s, ospite di Agorà su Raitre. “Il piano tamponi sarà utile per il monitoraggio e il rintraccio di coloro che presentando sintomi possono innescare nuovi focolai“, ha precisato Sileri secondo cui “si stanno colmando lacune per evitare una disomogeneità tra regioni nella consegna di tamponi, reagenti e del kit necessario. Oltre 3 milioni e mezzo sono stati consegnati, ed è previsto un ulteriore incremento. Oggi vengono consegnati circa 50mila tamponi al giorno, cosa che un mese fa non era possibile“.L'articolo Coronavirus, il viceministro Sileri: “Non faremo tamponi a 60 milioni di italiani” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - viceministro Mauri : “Dal 18 maggio riaperture in zone con minor contagio. Elezioni anticipate? Sarebbero triplo salto nel vuoto”

