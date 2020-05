Coronavirus, il plasma degli immuni funziona? Cosa c’è da sapere (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus, il plasma degli immuni funziona? Cosa c’è da sapere Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla terapia con plasma iperimmune per il Coronavirus. Per ottenere un concentrato di anticorpi (immunoglobuline) contro il Covid-19 dal sangue di un paziente infettato bisogna eseguire una procedura chiamata plasmaferesi. Questa separa gli elementi corpuscolati del sangue mediante centrifugazione o filtrazione. Questa tecnica è conosciuta ed utilizzata da tempo. Fu inventata dai dottori Abel e Rowntree nel 1913 e poi sviluppata dal dottor Lucas nel 1950. Ancor prima di questo periodo si conosceva già un metodo rudimentale per estrarre dal sangue di pazienti infetti il siero (ricco di immunoglobuline) per utilizzarlo a scopi terapeutici. Nel 1890 Von Berhing e Kitasato dimostrarono per la prima volta che il siero ematico doveva contenere sostanze capaci ... Leggi su tpi Coronavirus : Cns - cura con plasma convalescenti non ancora consolidata

