Coronavirus, il nuovo progetto di Zaia: la Banca del plasma delle persone guarite (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Se va male tra 8 o 10 giorni allora si penserà a richiudere”. Luca Zaia, governatore del Veneto, è molto realista quando parla delle possibili evoluzioni dell’emergenza Coronavirus. In conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera, Zaia ha fatto il punto sulla situazione contagi nella Regione e ha annunciato la creazione di una Banca del plasma. Il politico battezzato “astro nascente” della Lega dal Financial Times intende puntare sulla plasmaterapia, che sembra dare i primi promettenti risultati. Una Banca del plasma contro il Coronavirus Luca Zaia ha chiesto ai centri trasfusionali della regione di prepararsi a raccogliere “in via precauzionale” il sangue dei pazienti che hanno avuto il Coronavirus. Verrà così realizzata una grande Banca del plasma di guariti dal Covid-19: un sangue ricco di ... Leggi su thesocialpost Giorgio Armani annuncia il nuovo calendario delle sue sfilate post-coronavirus : dal 2021 spazio a collezioni senza stagionalità

Bologna. Il commissario ad acta all’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, lascerà il suo incarico dal prossimo sabato 9 maggio. Una decisione maturata con il consolidarsi del rallen ...

Lucca, centri estivi da giugno e “tutti a scuola” a settembre

Allo studio soluzioni - per nidi, materne, elementari e medie - per attività all’aperto in estate e per una didattica al chiuso e fuori durante l’anno scolastico LUCCA. Centri estivi secondo le regole ...

