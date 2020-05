Coronavirus | il nuovo ceppo è più contagioso dell’originale

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 maggio 2020) È emerso unmutante diche potrebbe essere persino piùdell’originale, hanno rivelato gli scienziati. Unstudio condotto dal Los Alamos National Laboratory ha identificato undel virus, soprannominato Spike D614G. I ricercatori ritengono che la varietà sia apparsa per la prima volta in Europa a febbraio, prima di migrare verso la costa orientale degli Stati Uniti e diventare la varietà dominante in tutto il mondo. Nel loro studio i ricercatori, guidati da Bette Korber, hanno scritto: “La mutazione Spike D614G è di urgente preoccupazione; ha iniziato a diffondersi in Europa all’inizio di febbraio e quando viene introdotto in nuove regioni diventa rapidamente la forma dominante.” Ildi: come si chiama, dove è diffuso, quanto è. Cosa ...