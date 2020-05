Coronavirus, il numero dei guariti supera quello dei malati. Crescono però le vittime giornaliere: sono 369 (Di mercoledì 6 maggio 2020) I nuovi casi di Coronavirus registrati in Iralia nelle ultime 24 ore sono 1.444, numero che porta il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia a 214.457. Ma il dato più rilevante è certamente il calo di quasi 7mila persone attualmente malate in 24 ore: sono infatti 91.528 gli attualmente positivi in Italia, con un calo rispetto a ieri di 6.939, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. Un numero che però dee tenere conto del fatto che, almeno in Lombardia, i dati forniti conteggiano anche alcuni guariti nei giorni scorsi. Non a caso, sono oltre 8mila le persone tornate negative in un solo giorno, 93.245 in totale. Dato negativo viene dal numero delle vittime: sono 369 in più di ieri, per un totale di 29.684. Ieri l’aumento era stato di 236. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 1.333 ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - i dati di oggi : il numero dei dimessi guariti supera quello dei positivi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : la Russia supera la Cina per numero di contagi complessivi

