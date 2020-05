Coronavirus | il ministro Franceschini | “Le vacanze 2020 ci saranno | ecco come”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Quando si potrà dare in vacanza? Non è solo la politica che decide. Io ho chiesto al Comitato tecnico scientifico di avere delle indicazioni che consentano la riapertura, mi risponderanno entro la settimana e in base a questo agiremo, il prima possibile. Lesi faranno madiverse: dovremo mantenere il distanziamento, usare le mascherine, fare le sanificazioni ma lesi potranno fare. Anche per questo stiamo sollecitando le autorità europee, per avere delle regole europee comuni evitando il rischio di accordi bilaterali tra i paesi, perche’ abbiamo visto che l’epidemia non conosce confini”. Lo ha detto ildei Beni culturali e del Turismo Darioal Senato nel corso dell’informativa sulle iniziative del Mibact per contrastare l’emergenza Covid-19. Ilha sottolineato che ...