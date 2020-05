Coronavirus, il governatore Zaia, “la cura al plasma sta dando esiti incoraggianti per questo stiamo per creare la più grande “banca” del plasma da pazienti guariti” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Luca Zaia durante la conferenza giornaliera sulla situazione in Veneto ha detto le seguenti parole: “siamo arrivati a quota 401.624 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 6.175, mentre i positivi sono 18.479. I ricoverati sono 992, di cui 90 in terapia intensiva”. Il governatore ha continuando affermando che: “I dimessi sono 2.782, mentre i morti sono 1.223 che salgono a 1.568 considerati anche quelli extra-ospedale. Continua questo percorso, i primi dati importanti dal punto di vista epidemiologico li avremo tra 8-10 giorni. Vi annuncio che nelle prossime ore partirà una chiamata per raccogliere in via prudenziale il sangue di tutti i pazienti malati che sono guariti, dunque con gli anticorpi, e creare così la più grande “banca” del sangue da negativizzati virologici. A noi serve quel plasma perché le cure da ... Leggi su baritalianews Coronavirus - il governatore Santelli : “in Calabria abbiamo fatto mezzo miracolo - adesso inizia una nuova era”

