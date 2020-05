Coronavirus, il bollettino di oggi. Continua il calo dei nuovi positivi. Tornano a salire i decessi: 369 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Mentre l’Oms raccomanda massima prudenza per scongiurare nuove misure di confinamento. la Protezione civile diffonde i dati sul contagio relativi al 6 maggio. Sono 369 i decessi, un numero che porta il totale delle vittime a 29.684. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 214.457, con un incremento rispetto a ieri di 1.444 nuovi casi. I guariti sono 8.014, il totale di chi ha superato la malattia è di 93.245. Un numero che supero quello degli attualmente positivi, che è di 91.528, facendo registrare un decremento di 6939 assistiti nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono meno 94 rispetto a ieri, mentre il totale dei ricoverati è di 15.769 di cui 1333 in terapia intensiva. Sono 74.426 le ... Leggi su secoloditalia Coronavirus in Italia : il numero dei dimessi e dei guariti supera quello degli attualmente positivi. Il bollettino del 6 maggio

