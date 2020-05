Coronavirus, il bollettino del 6 maggio: clamoroso boom di guariti! (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Protezione Civile ha diramato il bollettino del 6 maggio sul Coronavirus. I nuovi contagi sono 1444. Purtroppo si registrano 369 morti. Nota lieta è il record di guariti: sono addirittura 8014 nelle ultime 24 ore. Continua così la decrescita degli attualmente positivi (-6939). Le persone attualmente ammalate, sono 91.528. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 94 in meno rispetto a ieri. Eseguiti 64.263 nuovi tamponi. Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è di: 214.457 contagiati 29.684 morti 93.245 guariti Coronavirius, Ilaria Capua: “Non sarà il vaccino a portarci fuori da questo incubo. E sul plasma guariti…” Coronavirus, l’immunologo: “è meno aggressivo, notizie importanti da Utrecht” Il calcio che riparte: in Serbia e Turchia torna il campionato DATE e DETTAGLI Spadafora: ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - il bollettino di oggi mercoledì 6 maggio : 369 morti - oltre mille nuovi contagi

Coronavirus Italia - bollettino 6 maggio : boom di guariti - oltre 8mila più di ieri. Le vittime salgono a 29.684 - +369 in 24 ore

Bollettino coronavirus oggi 6 maggio : 1444 nuovi contagi - 8194 i guariti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Protezione Civile ha diramato ildel 6sul. I nuovi contagi sono 1444. Purtroppo si registrano 369 morti. Nota lieta è il record di guariti: sono addirittura 8014 nelle ultime 24 ore. Continua così la decrescita degli attualmente positivi (-6939). Le persone attualmente ammalate, sono 91.528. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 94 in meno rispetto a ieri. Eseguiti 64.263 nuovi tamponi. Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è di: 214.457 contagiati 29.684 morti 93.245 guariti Coronavirius, Ilaria Capua: “Non sarà il vaccino a portarci fuori da questo incubo. E sul plasma guariti…”, l’immunologo: “è meno aggressivo, notizie importanti da Utrecht” Il calcio che riparte: in Serbia e Turchia torna il campionato DATE e DETTAGLI Spadafora: ...

Corriere : Coronavirus in Italia: 214.457 casi positivi e 29.684 morti. Il bollettino del 6 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 209.328 casi positivi e 28.710 morti. Il bollettino del 2 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 210.717 casi positivi e 28.884 morti. Il bollettino del 3 maggio - internewsit : Coronavirus, bollettino 6 maggio: le ultime su contagi, decessi e guarigioni - - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati relativi a #coronavirus di oggi (Casi per Provincia) -