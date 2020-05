Coronavirus, i miti da sfatare sulla terapia del siero (Di mercoledì 6 maggio 2020) Negli ultimi giorni impazzano nel web e sulle “fonti whatsapp” notizie di grandi risultati ottenuti dalla terapia del siero prelevato da pazienti di Coronavirus guariti e di come questi grandi risultati siano nascosti al grande pubblico a causa delle “big pharma”. I risultati ci sono e sono incoraggianti, ma ci sono anche molti aspetti da non sottovalutare: facciamo chiarezza L’infodemia è l’epidemia o, per meglio dire, la pandemia delle fake news. Continuano inesorabilmente a diffondersi notizie di complotti, di aziende farmaceutiche che cospirano contro la ricerca di una cura o di un vaccino per scopi puramente economici. Ma chiunque abbia un minimo senso critico, riesce a discernere la verità dalla bufala. Negli ultimi giorni, l’ipotesi del complotto ha affiancato la singolare notizia (vera, non fake) della terapia del siero ... Leggi su zon Punti di forza e limiti della terapia col plasma contro il coronavirus

Plasma dei guariti per sconfiggere il Coronavirus : potenzialità e limiti

Coronavirus. La cura col plasma funziona? Si - ma ci sono dei limiti e la ricerca continua (Di mercoledì 6 maggio 2020) Negli ultimi giorni impazzano nel web e sulle “fonti whatsapp” notizie di grandi risultati ottenuti dalladelprelevato da pazienti diguariti e di come questi grandi risultati siano nascosti al grande pubblico a causa delle “big pharma”. I risultati ci sono e sono incoraggianti, ma ci sono anche molti aspetti da non sottovalutare: facciamo chiarezza L’infodemia è l’epidemia o, per meglio dire, la pandemia delle fake news. Continuano inesorabilmente a diffondersi notizie di complotti, di aziende farmaceutiche che cospirano contro la ricerca di una cura o di un vaccino per scopi puramente economici. Ma chiunque abbia un minimo senso critico, riesce a discernere la verità dalla bufala. Negli ultimi giorni, l’ipotesi del complotto ha affiancato la singolare notizia (vera, non fake) delladel...

Miti_Vigliero : Il rincaro di frutta e verdura durante l’emergenza Coronavirus - Miti_Vigliero : Quando arriva la Cassa integrazione in deroga? - Miti_Vigliero : Coronavirus, Arcuri: 'App Immuni a fine maggio, io nessun ruolo nella scelta' - Miti_Vigliero : La mozione di sfiducia all’assessore al Welfare presentata dal Pd in consiglio regionale ieri è stata respinta. Per… - Miti_Vigliero : Il Pd è ossessionato che qualcuno possa far saltare Conte (invece di esserne felice) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus miti Covid-19 e il mito della Svezia. Ecco come se ne discute negli Usa Formiche.net McIlroy, una sfida per il compleanno

Il tutto poi sarà ancora più bello visto che permetterà di raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il coronavirus". Queste le dichiarazioni di Jay Monahan ... aspettare l'arrivo dell'autunno ...

Sky lancia Well4You, strumento che offre ai suoi lavoratori soluzioni concrete

Nel corso dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, Sky non si è mai fermata. Lo ha potuto fare grazie all’incessante lavoro delle sue persone, di cui alcune in sede e la grande maggioranza ...

Il tutto poi sarà ancora più bello visto che permetterà di raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il coronavirus". Queste le dichiarazioni di Jay Monahan ... aspettare l'arrivo dell'autunno ...Nel corso dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, Sky non si è mai fermata. Lo ha potuto fare grazie all’incessante lavoro delle sue persone, di cui alcune in sede e la grande maggioranza ...