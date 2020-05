Coronavirus, ha incontrato l’amante durante il lockdown: si dimette Neil Ferguson, il virologo che ha convinto Johnson a chiudere l’Uk (Di mercoledì 6 maggio 2020) Da teorico inflessibile del lockdown nel Regno Unito a dimissioni “forzate”, perché quelle regole le ha violato proprio lui. Il professor Neil Ferguson, 51enne luminare dell’Imperial College di Londra, è stato costretto stasera ad annunciare le dimissioni dal Sage, il pensatoio di scienziati ed esperti chiamati a consigliare l’esecutivo sull’emergenza Coronavirus, da un’inchiesta del Daily Telegraph che ha documentato alcuni suoi incontri clandestini con l’amante avvenuti in plateale violazione delle misure restrittive sul distanziamento sociale che egli stesso aveva contribuito a imporre a milioni di persone nel Regno Unito convincendo il premier Boris Johnson della loro utilità. Ferguson – secondo il Daily Telegraph – avrebbe incontrato la donna, attivista di diverse campagne progressiste che vive fuori Londra ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - morto un operatore sanitario di Londra : pochi giorni fa aveva incontrato il principe William e Kate

Coronavirus - Boris Johnson positivo : “Continuerò a lavorare”. In Spagna quasi 5mila morti. Un contagio al Cremlino : “Uomo non ha incontrato Putin”. Il premier francese Philippe : “La situazione sarà difficile”

Lunedì 4 maggio parte la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: cosa si può e cosa non si può fare in Liguria Dopo l’ultima ordinanza regionale (n. 25/2020) firmata dal presidente Giovanni Toti, la Liguri ...

Salmour, tutti negativi i tamponi in Rsa Villa Smeralda: "Così abbiamo chiuso fuori il virus"

CUNEO CRONACA - ll virus Covid-19 sta determinando un periodo contingente di difficoltà comune a tutti nella Penisola: in questo frangente così delicato, il gruppo La Villa - da anni impegnata nella g ...

