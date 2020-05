Coronavirus, fase 2 nella Regione Campania: sono partiti i pagamenti dei bonus (Di mercoledì 6 maggio 2020) Regione Campania: dai bonus per pensioni e imprese fino a quelli per professionisti e studenti universitari, stanno partendo tutti i pagamenti per i cittadini che ne hanno diritto. nella diretta social di ieri, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto sui pagamenti dei bonus riservati da Palazzo Santa Lucia ai cittadini che ne hanno diritto. Del Piano per l’emergenza socio-economica da 908 milioni di euro, finora sono stati emessi oltre 4500 mandati di pagamento per le micro-imprese (bonus di 2mila euro, per cui sono arrivate circa 122mila domande), e 3300 per i professionisti (bonus 1000 euro), senza dimenticare che le pensioni minime sono state innalzate a 1000 euro (250mila i titolari di assegni e pensioni sociali e di pensioni di vecchiaia coinvolti). Da oggi partono inoltre i pagamenti per altri 20mila lavoratori autonomi/professionisti: “Per ... Leggi su 2anews Coronavirus e sesso : dai baci ai rapporti occasionali - i consigli degli esperti per vivere serenamente l’intimità di coppia nella “Fase 2”

Coronavirus - uno studio cinese avvisa l’Italia : “Troppo presto per la fase 2”

Coronavirus - fase 2 a Napoli : è boom di consegne a domicilio di pizze (Di mercoledì 6 maggio 2020): daiper pensioni e imprese fino a quelli per professionisti e studenti universitari, stanno partendo tutti iper i cittadini che ne hanno diritto.diretta social di ieri, il governatore della, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto suideiriservati da Palazzo Santa Lucia ai cittadini che ne hanno diritto. Del Piano per l’emergenza socio-economica da 908 milioni di euro, finorastati emessi oltre 4500 mandati di pagamento per le micro-imprese (di 2mila euro, per cuiarrivate circa 122mila domande), e 3300 per i professionisti (1000 euro), senza dimenticare che le pensioni minimestate innalzate a 1000 euro (250mila i titolari di assegni e pensioni sociali e di pensioni di vecchiaia coinvolti). Da oggi partono inoltre iper altri 20mila lavoratori autonomi/professionisti: “Per ...

Agenzia_Ansa : Fase 2: nelle città runner, bici e caffè. In fila ma senza ressa, si riparte #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Pasticceria napoletana dona dolci ai più bisognosi. L'iniziativa di due fratelli durante l'emergenza #coronavirus… - WRicciardi : In Gran Bretagna della fase 2 non c'è nemmeno l'ombra (per ora) - perfilitalia : Sala: «Le Ruspe ed i lanciafiamme sono finiti, li abbiamo lasciati a #Salvini e #De Luca»...Bravo, bravo a loro i c… - infoitinterno : Coronavirus, Fase 2: tra distanze di sicurezza e mascherine la gente torna nel metrò di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fase Coronavirus, termoscanner in spiaggia e tra gli ombrelloni almeno 10 metri Corriere della Sera Digital Panel, Farrugia (Mga): 'Maggiore attenzione contro gioco illegale'

Heathcliff Farrugia, Ceo Malta Gaming Authority, al Digital Panel internazionale di Gioconews.it analizza gli effetti della crisi Covid-19 sul settore del gioco. “È cruciale guardare i dati per capire ...

Coronavirus e acquisti online, in un anno consumatori triplicati

Dai primi dati sull’e-commerce presentati al termine della “fase 1” della crisi emerge “un salto evolutivo verso il digitale ... con il personale spesso ridotto (EMERGENZA CORONAVIRUS, TUTTI GLI ...

Heathcliff Farrugia, Ceo Malta Gaming Authority, al Digital Panel internazionale di Gioconews.it analizza gli effetti della crisi Covid-19 sul settore del gioco. “È cruciale guardare i dati per capire ...Dai primi dati sull’e-commerce presentati al termine della “fase 1” della crisi emerge “un salto evolutivo verso il digitale ... con il personale spesso ridotto (EMERGENZA CORONAVIRUS, TUTTI GLI ...