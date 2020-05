Coronavirus, Conte: “Riaperture? Studiamo qualche anticipo”. Le Regioni con meno contagi: “Accelerare su negozi e parrucchieri” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ripartire in anticipo. Anticipare le tappe, forti di dati sui contagi che con qualche eccezione mostrano quello che il virologo Fabrizio Pregliasco definisce un “costante miglioramento“. Due giorni dopo l’avvio della fase 2, segnato dal braccio di ferro tra il governo e alcune Regioni intenzionate a concludere il lockdown prima del resto d’Italia, il tema di un ulteriore allentamento del lockdown differenziato a livello locale resta al centro della discussione. “Siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche“, ha concesso il premier Giuseppe Conte intervistato dal Fatto Quotidiano ha annunciato. E, dopo aver incontrato i rappresentati delle imprese, ha ribadito che “se c’è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Conte annuncia superbonus : ecco cosa prevede

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Italiani bene in questa Fase 2”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Italiani bene in questa Fase 2” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ripartire in anticipo. Anticipare le tappe, forti di dati suiche coneccezione mostrano quello che il virologo Fabrizio Pregliasco definisce un “costante miglioramento“. Due giorni dopo l’avvio della fase 2, segnato dal braccio di ferro tra il governo e alcuneintenzionate a concludere il lockdown prima del resto d’Italia, il tema di un ulteriore allentamento del lockdown differenziato a livello locale resta al centro della discussione. “Siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche“, ha concesso il premier Giuseppeintervistato dal Fatto Quotidiano ha annunciato. E, dopo aver incontrato i rappresentati delle imprese, ha ribadito che “se c’è la possibilità di anticiparedata, possiamo anche ...

LegaSalvini : ALTRO CHE CORONAVIRUS, CONTE PENSA AI CLANDESTINI. SALVINI SGANCIA LA BOMBA SUL GOVERNO - Agenzia_Ansa : #Napoli, #suicida imprenditore oppresso dalla crisi economica legata al #coronavirus. #Conte: 'Notizia dolorosa'… - SkyTG24 : Coronavirus, Conte: 'Draghi? Non ha mai espresso interesse a guidare il governo' - Daniela19633 : RT @RadioSavana: #Conte contro commercianti e cittadini: aiuti zero, verbali in quantità! Quale miglior occasione per incassare? La sorella… - BonfanteGaia : RT @RadioSavana: Torino, Piazza Castello, cittadini protestano contro #Conte (e #Burioni) al grido di 'libertà, libertà, libertà, libertà!'… -