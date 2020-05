Coronavirus, Confesercenti: riaprire i negozi l’11 maggio. Oltre 2 miliardi persi in Toscana nel lockdown (Di giovedì 7 maggio 2020) il lockdown è costato Oltre 2,2 miliardi di euro alle categorie del commercio e del turismo della regione. Si tratta di una cifra immensa che, secondo stime Studi di Settore - Dipartimento delle Finanze - Istat ha, di fatto, azzerato i fatturati. Lo afferma Confesercenti regionale in una nota, osservando che i negozi in Toscana sono pronti a riaprire anche l'11 maggio Leggi su firenzepost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Confesercenti : “Ripartenza a scarto molto ridotto”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Confesercenti : “1 milione di imprese ferme tra commercio e turismo”

FIRENZE – Confesercenti Toscana lancia un nuovo allarme, stavolta più forte di un ultimatum al governo: il lockdown è costato oltre 2,2 miliardi di euro alle categorie del commercio e del turismo del ...

