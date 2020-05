Coronavirus, come sanificare l’auto per ridurre il rischio contagio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Perché la prevenzione non è mai troppa di questi tempi. Causa pandemia di Coronavirus, siamo costretti a prendere tutte le misure necessarie quando usciamo da casa. Ora che è iniziata la cosiddetta ”Fase 2”, gli italiani iniziano nuovamente a circolare in auto e per questo motivo è necessario sanificare l’auto prima di mettersi alla guida. Ecco i preziosi consigli del virologo Fabrizio Pregliasco, che ha fornito un semplice vademecum su come disinfettare il proprio veicolo, mettendolo – e mettendosi – in sicurezza. È importante disinfettare l’interno del proprio abitacolo in quanto si tratta di un ambiente piccolo, motivo per il quale – in questi giorni – sarebbe consigliato non trasportare più di una persone oltre al conducente, così da mantenere la distanza minima di sicurezza di oltre un ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - a Fiumicino arriva l’elmetto che misura la febbre a distanza con immagini in 3D : come funziona il termoscanner portatile

“Mi sono presa il coronavirus - ecco come l’ho scoperto”. Alba Parietti : “Ho fatto tutto di testa mia”

Coronavirus - ora sapete come ci si sente a vivere relegati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Perché la prevenzione non è mai troppa di questi tempi. Causa pandemia di, siamo costretti a prendere tutte le misure necessarie quando usciamo da casa. Ora che è iniziata la cosiddetta ”Fase 2”, gli italiani iniziano nuovamente a circolare in auto e per questo motivo è necessariol’auto prima di mettersi alla guida. Ecco i preziosi consigli del virologo Fabrizio Pregliasco, che ha fornito un semplice vademecum sudisinfettare il proprio veicolo, mettendolo – e mettendosi – in sicurezza. È importante disinfettare l’interno del proprio abitacolo in quanto si tratta di un ambiente piccolo, motivo per il quale – in questi giorni – sarebbe consigliato non trasportare più di una persone oltre al conducente, così da mantenere la distanza minima di sicurezza di oltre un ...

repubblica : Per la Bbc Salvini diffonde fake news come Trump e Bolsonaro - caritas_milano : 'È in momenti come questo che è importante provare a riaccendere la speranza, con un gesto semplice, offrendo una c… - fattoquotidiano : Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino non ci farà uscire presto da incubo. Plasma? Dà risultati ma ci sono rischi com… - FerroNano : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino non ci farà uscire presto da incubo. Plasma? Dà risultati ma ci sono rischi come e… - giulicast : RT @caritas_milano: 'È in momenti come questo che è importante provare a riaccendere la speranza, con un gesto semplice, offrendo una cena… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come incide la dieta sulla forza del sistema immunitario | Milena Gabanelli Corriere della Sera Una valanga sull'Italia. Pil 2020 previsto a -9,5%

“La pandemia da Covid-19 e le relative misure di contenimento spingono l’Italia in una profonda recessione”. Sono senza appello le previsioni economiche di primavera della Commissione europea sull’Ita ...

I migranti al tempo del Covid-19 Stop sbarchi o regolarizzazione?

Sovranità dello Stato o diritti della persona? Serve una nuova concezione di comunità. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Gabriele Carapezz ...

“La pandemia da Covid-19 e le relative misure di contenimento spingono l’Italia in una profonda recessione”. Sono senza appello le previsioni economiche di primavera della Commissione europea sull’Ita ...Sovranità dello Stato o diritti della persona? Serve una nuova concezione di comunità. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Gabriele Carapezz ...