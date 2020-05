Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino non ci farà uscire presto da incubo. Plasma? Dà risultati ma ci sono rischi come epatite e shock anafilattico” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Non sarà il vaccino che ci porterò fuori da quest’incubo nell’immediato. I vaccini sono sicuri, ma per essere tali ci vogliono tempo e attenzione“. Sono le parole di Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center University of Florida, nel corso della trasmissione “Dimartedì”, su La7. La virologa rivolge un appello ai giornalisti e ai divulgatori scientifici: “Aiutatemi a far passare questo messaggio: adesso siamo pronti per una ripartenza che però deve essere intelligente, ma ognuno deve prendersi il suo pezzetto di responsabilità. Noi sappiamo ormai che questo virus si trasmette in determinate situazioni: nella stragrandissima maggioranza dei casi la trasmissione del virus avviene per contatto e vicinanza fisica con un infetto. Dobbiamo, quindi, comportarci da persone serie – continua – ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Ilaria Capua : “Non sarà il vaccino a portarci fuori dalla pandemia”

